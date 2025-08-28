البريد الملكي البريطاني يطلق خدمات جديدة لمساعدة العملاء على الإرسال لأمريكا

أعلنت هيئة البريد الملكي البريطاني أنها سوف تكون أول جهة بريد دولية تطلق خدمات جديدة حتى يتسن للأفراد مواصلة إرسال سلع إلى الولايات المتحدة قبل دخول متطلبات الجمارك الجديدة حيز التنفيذ غدا الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأنه ابتداء من اليوم، يمكن لعملاء البريد الملكي استخدام الخدمات الجديدة المتمثلة في التوصيل البريدي مدفوع الأجر. وتأتي الخطوة عقب أمر تنفيذي أمريكي صدر الشهر الماضي نص على أن السلع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل ليست مستثناه من رسوم الاستيراد والضرائب ابتداء من 29 أغسطس.

وقال إيان جونسون، المدير العام الدولي في البريد الملكي "لقد عملنا بجد مع السلطات الأمريكية ذات الصلة وشركائنا الدوليين لتكييف خدماتنا في إطار زمني قصير للغاية".

وأضاف "يمكن الآن لعملائنا الموجودين في المملكة المتحدة سواء عملاء أو شركات إرسال مفردات إلى الولايات المتحدة عبر كل قنواتنا المعتادة بما في ذلك عبر الإنترنت ومكتب البريد في الوقت المناسب للمتطلبات الجمركية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 29 أغسطس".