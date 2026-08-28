يصدر كتاب "البصرية في المسرح.. موضع النظر"، من تأليف مايكي بيلكر، وترجمة أحمد عبدالفتاح، في دراسة تبحث في الكيفية التي تتشكل بها الرؤية داخل الحدث المسرحي، وعلاقة فعل النظر ببناء العرض وتلقيه، ضمن إصدارات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران.

ينطلق الكتاب من التأكيد على أن النظر ليس عملية بصرية محايدة، بل ممارسة إدراكية وثقافية تسهم في إنتاج معنى العرض، وأن المسرح لا يقدم صورة جاهزة للمتلقي، وإنما ينظم فعل الرؤية نفسه، بما يوجه انتباه الجمهور ويحدد موقعه، ويمنحه مشاركا في بناء المعنى.

ويستند الكتاب إلى مفاهيم مرتبطة بالفيمنولوجيا، إلى جانب نظريات الإدراك والثقافة البصرية، للكشف عن العلاقة المتبادلة بين الجسد والفضاء والنظرة والحضور المسرحي، موضحا أن إدراك العرض لا يتحدد فقط بما يُرى على خشبة المسرح، وإنما بالطريقة التي يُدعى بها المتفرج إلى الرؤية، وبالعلاقة التي تنشأ بين موقفه الجسدي وما يتكشف أمامه من أحداث وصور.

كما يناقش الكتاب أعمال عدد من المخرجين وفناني الأداء المعاصرين، موضحا كيف تعيد الممارسات المسرحية الحديثة تشكيل أنماط الرؤية التقليدية، وتجعل المخرج واعيا بفعل النظر ذاته، لا بما ينظر إليه المتلقي فقط.

ويرى الكتاب أن البصرية في المسرح ليست خاصية للصورة المسرحية وحدها، وإنما هي خبرة إدراكية وجسدية تتولد من التفاعل المستمر بين العرض والمتلقي، بحيث يصبح فعل الرؤية نفسه موضوعا للتجربة المسرحية ومصدرا لإنتاج المعنى.

مايكي بيلكر.. بين المسرح والسينما والدراماتورجيا

ويعد مايكي بيلكر، كاتب مسرحي وسيناريست أمريكي، من أبرز الأسماء التي جمعت بين الممارسة الإبداعية والتحليل الدراماتورجي العميق، حيث وُلد في الولايات المتحدة وبدأ حياته كاتبا في التلفزيون ثم المسرح ثم السينما، وقدم أعمالا في مؤسسات مسرحية مرموقة، من بينها "Mark Taper Forum" في لوس أنجلوس، و"Actors Theatre of Louisville"، و"Lincoln Center" في نيويورك.

واشتهر بيلكر بأسلوبه القائم على البنية الدقيقة والتلاعب الزمني والتفاعل مع العقل الإدراكي للجمهور، كما كتب عددا من السيناريوهات للأفلام، من بينها فيلم الخيال العلمي Futureworld (1976)، وفيلم Marooned الذي رُشح لجائزة الأوسكار.

وتضم أعماله المسرحية عددا من النصوص، من بينها "دليل السيدة العجوز للبقاء» (The Old Lady’s Guide to Survival"، و"هؤلاء الرجال» (These Men"، و"حياة غنية كاملة» (A Rich Full Life"، و"ابنة إيلين» (Elaine’s Daughter"، و"عطلة يونانية" (Greek Holiday)، و"المشي إلى فالدهايم" (Walking to Waldheim)، و"انقسام" (Split)، و"رومانسية الشفق" (A Twilight Romance).

أحمد عبدالفتاح.. مترجم في مجال المسرح

أما المترجم أحمد عبدالفتاح، فهو مترجم مصري تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1980، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الترجمات في مجال المسرح، ونشر أعماله في عدد من المجلات الأدبية والمسرحية، من بينها مجلة المسرح ومجلة فصول ومجلة إبداع والثقافة الجديدة، ومن أبرز الكتب التي ترجمها "لغات خشبة المسرح"، و"مسرح الشارع"، و"خمس مسرحيات نو حديثة"، و"ملك الغرفة المظلمة"، و"الدراما بين التشكيل والعرض المسرحي"، إلى جانب أعمال تتناول نظرية الدراما وتحليلها، وفن المسرح، ونظرية الدراماتورج، والتمثيل المتجسد، ونظرية الأداء.

ويأتي إصدار "البصرية في المسرح.. موقع النظر" ضمن مشروع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في تقديم إصدارات تتصل بقضايا المسرح المعاصر، وتفتح مساحات للبحث في عناصر العرض المسرحي وعلاقة المتلقي بالتجربة المسرحية، خاصة ما يرتبط بالإدراك والرؤية والحضور الجسدي.

وتصدر الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وتقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، وتتضمن إلى جانب العروض المسرحية برنامجا فكريا وورشا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.