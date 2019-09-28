 رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة وضع خطة لإعادة النساء في المخيمات إلى ديارهن - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة وضع خطة لإعادة النساء في المخيمات إلى ديارهن

المخيمات الذي نزح إليه العراقيون
المخيمات الذي نزح إليه العراقيون
بغداد - أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 1:02 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 1:02 م

شدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة وضع خطة لإعادة جميع النساء اللائي في المخيمات إلى ديارهن.

وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن هناك عنفا تتعرض له المرأة العراقية بمخيمات النزوح، حيث أن الأيام القادمة ستكمل إخواتنا وأمهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة وهم في العراء".

وأضاف أن هؤلاء النساء غادرن أراضيهن نتيجة لحرب ضد تنظيم إرهابي حاول أن يحرق الأرض والنسل، لافتا إلى أهمية تعويضهن وذوي الشهداء الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن العراق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك