لجنة الانتخابات الأفغانية: 75% من مراكز الاقتراع مفتوحة في جميع أنحاء البلاد

أعلنت رئيسة اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية حواء علم نورستاني، اليوم السبت، أن 75% من مراكز الاقتراع مفتوحة في جميع أنحاء البلاد حيث يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت نورستاني، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن 4041 مركز اقتراع مفتوح في جميع أنحاء البلاد، داعية الشعب إلى ممارسة دوره في تشكيل مصير أفغانستان من خلال المشاركة في الانتخابات.

واعترفت نورستاني بأن أفغانستان تمر بلحظة تاريخية وأنه ينبغي على الأفغان أن يتكاتفوا من أجل خلق "هذا التاريخ".. مضيفة: "481 مركز اقتراع لا تزال مغلقة في جميع أنحاء البلاد لكنها أكدت أن جميع العمليات تمضي قدما بطريقة جيدة".

وفتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان - في وقت سابق اليوم - أبوابها لانتخاب رئيس للبلاد، في الوقت الذي حذرت فيه حركة طالبان نحو 9,6 مليون ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.. فيما نشرت أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي، لحراسة مراكز الاقتراع.