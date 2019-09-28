 انخفاض عدد الطلبة في الأقسام العلمية بمدارس ماليزيا - بوابة الشروق
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انخفاض عدد الطلبة في الأقسام العلمية بمدارس ماليزيا

بوتراجايا - أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 11:36 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 11:36 ص

أعربت وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة في ماليزيا عن قلقها إزاء الانخفاض المستمر في أعداد الطلبة الذين يفضلون دراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس وفي المعاهد التعليمية العليا.

وقالت وزيرة الطاقة يو بي ين، وفقا لصحيفة (مالاي ميل) الماليزية، إن هذا الانخفاض التدريجي سيؤدي في النهاية إلى نقص المواهب التي يتم استيعابها في الصناعات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضافت أنه في العام الماضي بلغ نسبة عدد تلاميذ المدارس الذين اختاروا مواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 44% فقط مقابل 48% في عام 2012.

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