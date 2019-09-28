وفاة الضحية الثانية لجريمة عنف في وسط ألمانيا

أعلن توماس رات، رئيس الشرطة الألمانية في مدينة جوتنجن، اليوم السبت، وفاة الضحية الثانية لجريمة عنف وقعت في المدينة، متأثرة بجراحها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كانت شرطة جوتنجن تمكنت مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على قاتل نساء محتمل في المدينة التي تقع بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، وكانت متحدثة باسم الشرطة قالت إن الرجل (52 عامًا) قبض عليه أمام مطعم للوجبات السريعة.

وأضافت المتحدثة أن أحد الشهود تعرف على المشتبه فيه وأبلغ الشرطة التي تمكنت من القبض عليه.

يرجح أن هذا الرجل قتل أول أمس الخميس إحدى معارفه على قارعة طريق في جوتنجن، وأصاب أخرى حاولت مساعدة المجني عليها، بجرح غائر.