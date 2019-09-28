 رئيس مؤتمر الأساقفة في ألمانيا يطالب بزيادة الاهتمام بمعاداة السامية في المدارس الكاثوليكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مؤتمر الأساقفة في ألمانيا يطالب بزيادة الاهتمام بمعاداة السامية في المدارس الكاثوليكية

ألمانيا
ألمانيا
د ب أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:52 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:52 م

طالب الكاردينال راينهارد ماركس، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك، بزيادة المساحة المخصصة داخل دروس التربية الدينية لموضوع معاداة السامية.

وكتب ماركس في تهنئة بمناسبة احتفالات العام اليهودي الجديد (غدا الأحد) أنه يرجو مدرسي التربية الدينية ومسؤولي المدارس الكاثوليكية بأن "يولوا التعاطي مع الأحكام المسبقة المعادية للسامية أهمية أكبر في الدروس والحياة المدرسية".

واعتبر ماركس في كلمته التي بعث بها إلى جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، أن التزايد الأخير لعدد الهجمات المعادية للسامية والمواقف منها في المجتمع يمثل تحديا بالنسبة لنظام التعليم الكنسي.


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