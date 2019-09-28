فتح الله جولن: الدستور التركي الحالي لا يصلح لإدارة المجتمع

قال الداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، إن المسيطرين على مقاليد الأمور في تركيا، قد استخدموا الشعارات الإسلامية بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة ولإضفاء الشرعية على فسادهم وحياتهم المترفة، وفقًا لما لتعبيره.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم السبت، أنه "إذا كان النظام الحاكم في تركيا يريد أن يضع دستورًا جديدًا فعليه أن يضع دستورًا يحترم وضع الأغلبية المسلمة، ويحترم في الوقت ذاته معتقدات الآخرين".

وتابع: "لو سألوني عن رأيي في ذلك لاقترحت عن المسؤولين أن يستفيدوا من الدستور الأمريكي الذي يحترم كل الآراء، مع مراعاة حقوق المسلمين بصفة أساسية"، معقبًا أن الدستور التركي الحالي لا يصلح لإدارة المجتمع التركي الذي يشتمل على أطياف وقوميات متنوعة.