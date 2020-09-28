مسؤول بالري: استخداماتنا في الزراعة تصل لـ85% من مواردنا

قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع مشروعات تطوير الري بوزارة الري والموارد المائية، إن القطاع يشهد تغييرات نتيجة تحديات تختلف من وقت لآخر، لذا وضعت الوزارة استراتيجية لتنمية وإدارة الموارد المائية ورؤية لعام 2050.

وأضاف إبراهيم، أثناء لقاء ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة خرجت من هذه الاستراتيجية بخطة قومية تغطي الفترة من 2017 حتى 2037، للتعامل مع أي تحديات لإدارة الموارد المائية.

وأوضح أن المحور الذي يهم الدولة حاليًا هو ترشيد استخدام المياه، مضيفًا: «استخداماتنا في الزراعة تصل إلى 85% من مواردنا».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تأهيل الترع المتعبة، التي يكون بها مشكلات في كثير من الأحيان، مع التحويل لنظام الري الحديث، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على عودة هذه الترع لشكلها القديم لكن بصورة أكفأ.

وتابع: «نعيش أقوى تنسيق بين وزارتي الري والزراعة، من خلال وضع جميع الموضوعات المشتركة محل المناقشة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تنسيقية».