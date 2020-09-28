سول تعيد فتح المرافق الرياضية والثقافية مؤقتا من أجل فترات العطلة المحلية

أعادت العاصمة الكورية الجنوبية، سول، فتح المرافق الرياضية والثقافية في الهواء الطلق مؤقتًا، اليوم الاثنين، استعدادًا لفترة العطلة القادمة.

وبموجب الخطة التي أعلنتها حكومة المدينة -بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- سيتم افتتاح 63 منشأة ثقافية كانت مغلقة سابقًا في إطار جهود مكافحة الفيروس من اليوم حتى 11 أكتوبر، وفقًا للاختيارات التي تقررها كل منشأة.

وسيتم أيضا إعادة فتح أكثر من 750 منشأة رياضية خارجية تديرها المدينة، و123 من المرافق الرياضية التي تديرها الأحياء في نفس الفترة التي تشمل عطلة التشوسوك (من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر) ويوم الهانجول الموافق 9 أكتوبر.

وسوف تعمل المرافق بنصف طاقتها الاستيعابية، وسيتطلب دخولها الحجز المسبق وتسجيل البيانات الشخصية في السجلات الإلكترونية وارتداء الكمامات إجباريًّا.

وستظل معظم القيود الأخرى على التجمعات الكبيرة سارية حتى 11 أكتوبر، بما يتماشى مع الإرشادات المعمول بها في جميع أنحاء البلاد، كما ستظل القيود المفروضة على المناطق المزدحمة في حدائق نهر الهان سارية المفعول حتى 11 أكتوبر، على الرغم من إعادة فتح بعض المرافق الرياضية في الهواء الطلق من 5 إلى 11 أكتوبر.

وكانت السلطات الصحية في البلاد قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى مستوى منذ 48 يوما.