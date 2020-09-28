 الذهب يرتفع عالميا مع ضعف الدولار.. والأنظار على مناظرة بين ترامب وبايدن - بوابة الشروق
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الذهب يرتفع عالميا مع ضعف الدولار.. والأنظار على مناظرة بين ترامب وبايدن


نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 10:51 ص

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1861.13 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب: "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي".

وتابع: "ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية، إذ سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأوقية في حين كسب البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 852.21 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 إلى 2218.18 دولار.

وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن يوم الثلاثاء.

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