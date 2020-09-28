محروس: بهاء قبض 350 ألف جنيه في حلقة إسعاد يونس.. فين حقوق الشركة؟

علق المنتج الفني نصر محروس، على أزمته مع المطرب بهاء سلطان، قائلًا: «معطلني ومعطل نفسه، مافيش أغنية اتعملت لبهاء سلطان ماكسرتش الدنيا، ولو ماشيين عدل كنا المفروض عملنا عدد أغاني أكتر من كده وكان مستوانا المادي والفني غير كده»، بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنه «لا يوجد ما يسمى عقد احتقار بينه وبين الفنان وإنما ما يكتبه عقد اتفاق لإنتاج وتوزيع وبيع وتداول محتوى موسيقي فني»، معقبًا: «هل ينفع محمد صلاح يلعب في نادي تاني غير ليفربول ويقول معلش أجاملهم في الماتش ده؟ فيه التزام في العقود ده مايسميهاش بقى عقود احتكار».

وأوضح أنه حاول التفاوض مع «سلطان» مرارًا من خلال العديد من الوسطاء، لكن ما يدور في ذهنه هو ترك الشركة فقط، مضيفًا أن العقد المشترك مازال قائمًا ولابد من استكماله حتى يستطيع المطرب الانفصال عنه.

وتابع: «إن شاء الله كل حاجة تتصلح لما كل واحد يبص من عين الغربال ويفتح ويشوف ايه اللي ليه وإيه اللي عليه، الدنيا دي واجبات وحقوق.. بموت نفسي تحت رجل الفنان عشان يبقى حاجة جامدة جدا ومتميز».

ومازح الإعلامي وائل الإبراشي نصر محروس: «هل قنوات الاتصال انقطعت وبيعاملك بتعالي قوم اقف وانت بتكلمني؟»، ليرد الأخير: «وانا بعامله الواد قلبه بيوجعه، فيه تعالي وتكبر منه ومن محاميه، شوشرة ملهاش لازمة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «سلطان» تقاضى 350 ألف جنيه من لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، متسائلًا باستياء: «فين حقوق الشركة، ومغني خمس أغاني في الحلقة كلماتي، كلام وتصرفات متناقضة وعشوائية».