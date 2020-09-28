وزير التعليم العالي: الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية وسوق العمل يعطى الأولوية لأصحاب المهارات

أشرف حاتم: الابتكار والتكنولوجيا قادران على تقديم إجابات جديدة لتحديات غير مسبوقة تتيح تجاوز الحدود الجغرافية والمسافات الاجتماعية

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف للجامعات UCCD 2020.

حضر الافتتاح فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وورؤساء 10 جامعات مصرية حكومية.

تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 10 جامعات مصرية، وهي الإسكندرية، وعين شمس، وأسوان، وبني سويف، والمنصورة، والمنوفية، والمنيا، والسادات، وسوهاج والزقازيق.

في كلمته، قال الدكتور خالد عبد الغفار: "نعلم جميعا أن الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية، وأن سوق العمل يعطى الأولوية لأصحاب المهارات، ولذلك يعد تنظيم ملتقى التوظيف الافتراضى فرصة عظيمة لرفع قدرات طلاب الجامعات المصرية وتأهيلهم للمنافسة بعد التخرج خاصة فى القطاعات والتخصصات الحديثة".

وأضاف الوزير: "أن مراكز التطوير المهني التى قامت بتنفيذها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقوم بدور هام فى مساعدة الطلاب لتطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم لملائمتها، ورفع مستوى الخريجين، مشيرا إلى أن عدد المراكز بلغ 15 مركز في 10 جامعات حكومية واستطاعت الوصول لشريحة كبيرة من الطلاب، ومثل هذه الفعاليات تعد فرصة متميزة لكلا الطرفين فهى توفر الفرصة لقطاع الأعمال والشركات للحصول على أفضل العناصر البشرية من المتميزين القادرين على المنافسة بسوق العمل وكذلك تربط التعليم بقطاع الصناعة".

وقالت ريد في كلمتها: "لقد قدمت المراكز الجامعية للتطوير المهني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نموذجًا جديدًا يربط بين التعليم العالي والتوظيف في الاقتصاد الديناميكي لمصر.

كما قالت إن التدريب على المهارات التي يطلبها أصحاب العمل، والتواصل التفاعلي كما هو الحال في ملتقى التوظيف الافتراضي، والحوار بين الشركات والجامعات جميعها تضمن حصول الخريجين على المهارات التي يحتاجون إليها للتوظيف، وتمكنهم من تطبيقها، لذا فإن المراكز المهنية تحقق المكسب للطرفين، للطلاب الذين يبحثون عن فرص عمل ولشركات القطاع الخاص التي تتطلع إلى توظيف الأفضل والأبرع.

وقال ريتشياردوني إن للملتقى الافتراضي UCCD -2020 أهمية كبيرة تحت رعاية السيد الوزير خالد عبد الغفار لأنه يبرز أهمية التعاون الناجح نحو إيجاد حلول مثمرة في الأوقات الصعبة، ويشرفنا أيضًا وجود رؤساء عشر جامعات حكومية كبرى في مصر، والتي قامت بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإنشاء مراكز جامعية خاصة بها للتطوير المهني. نشكرهم ونشكر شركائنا الكرام الآخرين، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقدم الشكر لشركائهم في هذا العمل والبالغ عددهم 45 شركة من مختلف الصناعات والبنوك لانضمامهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لجعل الملتقى الافتراضي الأول للجامعات ممكنًا ولإتاحتهم الفرص الوظيفية لآلاف الطلاب، متمنيا للطلاب والشركات المشاركة تواصلا ناجحا واستفادة متبادلة لصالح مصر.

وقال الدكتور أشرف حاتم إنهم يشهدون اليوم حقبة جديدة من التعاون بين عشر جامعات حكومية من تسع محافظات لخدمة نحو4000 طالب في حدث يؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا قادران على تقديم إجابات جديدة لتحديات غير مسبوقة تتيح تجاوز الحدود الجغرافية والمسافات الاجتماعية.

وأكد أنه ومن الملهم أن نرى الجامعات وقطاع الأعمال جنبا إلى جنب، ومع فرص العمل المتاحة اليوم فإننا متفائلون بأن هذه المؤشرات الإيجابية هي علامة أمل حتى في هذه الأوقات الصعبة.