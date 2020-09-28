محافظ جنوب سيناء: 170 مليون جنيه خطوة أولى لتطوير مدينة الطور

تشهد مدينة الطور طفرة في مجال تطوير وتحسين الخدمات، إضافة إلى إقامة مشروعات تنموية كبرى وعلى رأسها جامعة الملك سلمان، لوضعها على قائمة المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد أنه يوجد مساعي حقيقية لوضع مدينة الطور على قائمة المدن السياحية بالمحافظة، ومن خلال إجراء مشروعات تطوير وتنمية شاملة على مرحلتين، موضحًا أن أعمال التطوير لن تجري في المجالات الخدمية فقط ولكن تجري بالتوازي في كافة المجالات وعلى راسها الزراعي والسياحي، مما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المدينة، وانتعاش الحركة الاقتصادية بها.

وقال المحافظ أنه جرى الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى بالمدينة والتي تخطت تكلفتها 170 مليون جنيه، فقد جرى تطوير وتوسيع طريق الشهيد أحمد حمدي، والذي يعد الطريق الرئيسي والذي يتوسط المدينة، بتكلفة 50 مليون جنيه، بطول 5 كيلو و 300 متر، ورفع كفاءة وإزدواج طريق حي النادي ليتناسب مع التوسعات التي جرت بشارع أحمد حمدي، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، كما جرى انشاء سوق بدر الحضري بتكلفة 16 مليون جنيه، لخدمة سكان أحياء النصر وبدر ومبارك الجديد، والزهراء، واقامة ممشى سياحي عالمي " أهل مصر" بطول 2 كيلو، وبتكلفة 10 مليون جنيه ويتضمن شاليهات لليوم الواحد على الشاطئ المقابل له، ليكون متنفسًا للمواطنين، ومكان للتنزه والترفيه لزائري المدينة خلال عطلة اليوم الواحد واليومين.

وأضاف المحافظ، انه جرى تطوير طريق الكورنيش بطول 4 كيلو متر كمرحلة أولى، وبلغة تكلفتها 40 مليون جنيه، ويتضمن أيضًا تصميم 9 جداريات عليه كل جدارية توضح المناطق والمزارات السياحية بكل مدينة من مدن المحافظة، بهدف تثقيف وتنمية وعي المواطنين بمدن المحافظة، وتنشيط للسياحة بهم، إضافة غلى تطوير ميدان أفريقيا بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى انشاء شارع خاص بالمشروعات المتناهية الصغر للشباب وأطلق عليه "شارع 306" ليوفر نحو 120 فرصه عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى تصميمه بشكل سياحي حضاري للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية التي كانت تزاحم المواطنين أثناء السير على الكورنيش، وبلغت تكلفته 5 مليون جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التطوير لم تغفل الجانب السياحي بالمدينة من خلال تطوير الفنادق التابعة للمحافظة، حيث جرى تطوير مبني تمكين المرأة وتحويلة إلى فندق سياحي عالي المستوى، وجاري تطوير فندق مورجن، كما جرى تطوير شاطئ الفيروز بتكلفة 4 مليون جنيه، ويتضمن 6 شاليهات، وبرجولة كبيرة، ومنطقة لألعاب الأطفال، وملاعب شاطئية.

هذا بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير الاستاد الرياضي بطور سيناء، بتكلفة 18 مليون جنيه، وانشاء عدد 2 ملعب قانوني بمركزي شباب الطور و الساحل، بتكلفة 8 مليون جنيه، بجانب انشاء عدد من ملاعب النجيلة الصناعية بعدد من المدارس وأحياء المدينة، واستكمال مسجد الحق المبين بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات التنمية لم تغفل المجال الزراعي حيث جرى التوسع في زراعة 150 فدان، وإعادة تشغيل مزرعة مصر الخير لتسمين العجول بنصف طاقتها، واقامة مزرعة سمكية كبرى.

وأكد المحافظ، أنه من المقرر أن يجري البدء في المرحلة الثانية لتطوير المدينة في بداية اكتوبر المقبل، وتتضمن استكمال تطوير طريق الكورنيش حتى قرية الجبيل، وتطوير المسرح الصيفي المكشوف، وقصر ثقافة مدينة الطور، وتطوير منطقة حمام موسى واسنادها لشركة عالمية لتحويا غلى مشفى علاجي عالمي.