حقائق عن دولة أذربيجان

أعادت أذربيجان الغنية بالنفط تعريف نفسها على مدى العقدين الماضيين من دولة متعثرة مستقلة حديثاً إلى لاعب إقليمي رئيسي في مجال الطاقة.

وأتاحت صفقات مع جهات دولية لإنتاج الطاقة لأذربيجان استخدام عائداتها من الطاقة لإنشاء صندوق استثماري تديره الحكومة، يشارك في مشاريع دولية. كما استخدمت مواردها لإعادة بناء جيشها، وهو ما يُنظر إليه على أنه أولوية للحكومة فيما تخوض نزاعا بشأن إقليم ناغورنو-كراباخ الانفصالي.

وعلى الرغم من ثروتها ونفوذها المتزايد في المنطقة، لا يزال الفقر والفساد يلقيان بظلالهما على التنمية في البلاد.

وأثارت حملة قمع شنتها الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين مخاوف من أنّ الديمقراطية غير الناضجة في أذربيجان مهددة.

تولى إلهام علييف منصب الرئيس بعد والده حيدر في عام 2003.

وفاز علييف بفترة ولايته الأحدث في عام 2018 في انتخابات قال مراقبون غربيون إنها لا تفي بالمعايير الديمقراطية.

وأُلغي قانون يمنع الرئيس من تولي منصبه لأكثر من فترتين، وذلك بعد أن تمت الموافقة على التغيير في استفتاء أجري في مارس/ آذار من عام 2009 - وهو ما مهّد الطريق لولاية علييف الثالثة، التي تمتد خمس سنوات، في عام 2013.

في عام 2016، وافق الناخبون في استفتاء على تغييرات دستورية لتوسيع سلطات الرئيس - بما في ذلك اقتراح مثير للجدل لخفض الحد الأدنى لسنّ المرشحين للرئاسة. وقالت المعارضة إنّ هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ حكم أسرة علييف، حيث يُنظر إلى ابنه على أنه وريث محتمل للحكم.