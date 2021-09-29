ميسي عن هدفه الأول مع باريس: المزيد سيأتي

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علق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تسجيله أول أهدافه بقميص فريقه الحالي، بعد رحيله الصيف الماضي من برشلونة.

وسجل ميسي هدفاً في الفوز 2-0 على مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي عبر "انستجرام": "سعيد للغاية بهذا الفوز في هذه المباراة المعقدة".

وتابع: "وسعيد أيضا بالهدف الأول لي، والعديد من الأهداف بالانتظار".

يذكر أن ميسي فشل في التسجل مع سان جيرمان على مستوى الدوري الفرنسي، كما لم ينجح في هز الشباك أيضا بمباراة سابقة في دوري الأبطال.