العراقيون الشيعة يحيون أربعينية الإمام الحسين وسط إجراءات أمنية مشددة

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أحيا عراقيون شيعة، اليوم الثلاثاء، مراسم أربعينية الإمام الحسين، في ظل إجراءات أمنية مشددة بمحافظة كربلاء.

وشهدت المحافظة على مدار أكثر من أسبوعين تدفق أعداد كبيرة من العراقيين الشيعة لإحياء الأربعينية، سيرا على الأقدام.

وسمحت السلطات العراقية لنحو 80 ألفا من الزوار الإيرانيين، وآخرين من الدول العربية والأجنبية، بالمشاركة في إحياء المراسم.

ونشرت السلطات العراقية الآلاف من عناصر القوات الأمنية والعسكرية وفصائل الحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية على شكل أطواق أمنية في المحيط الخارجي لحدود محافظة كربلاء مع المدن المحيطة وفي داخل حدود المحافظة، بمشاركة مروحيات الجيش، لتأمين الحماية للزوار.

كما أوكلت القيادات الأمنية لغرفة العمليات الأمنية مراقبة الأوضاع في محافظة كربلاء عبر مئات الكاميرات لرصد حركة الزوار ومنع أي خروقات أمنية.