قال الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن فعاليات الأسبوع الثاني من حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، مستمرة على مدار الساعة منذ صباح اليوم الثلاثاء، والباصات منتشرة وتجوب الميادين والشوارع الرئيسية، ومواقف السيارات وغيرها، بمختلف أنحاء محافظة القليوبية.

وأوضح عبدالغني، أن المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على مختلف الباصات التي تم توفيرها ضمن فعاليات الحملة، والبالغ عددهم 11 باصا، تم توزيعها على جميع مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ 10 أيام الماضية، مع التنبيه على الفرق الطبية بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، وسرعة إنهاء كل الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباصات الخاصة بتسجيل المواطنين.

وأضاف وكيل الصحة، أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، والإدارات الصحية بالمحافظة، تجري حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال على الباصات المشاركة في الحملة.

وأوضح أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا، ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين، وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات.

كما تابع أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.