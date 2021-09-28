مصرع وفقدان 8 أشخاص جراء فيضانات في تايلاند

أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد اثنان آخران جراء فيضانات تجتاح 30 مقاطعة منذ الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن الإدارة قولها، إن العاصفة "ديانمو" بدأت منذ 23 سبتمبر الجاري واجتاحات 30 مقاطعة حتى الآن.

وتسببت العاصفة في مقتل ستة أشخاص من بينهم خمسة في لوب بوري وواحد في فيتشابون، ولا يزال شخصان آخران في عداد المفقودين، أحدهما في كل من المقاطعتين.

وتسعى السلطات جاهدة لاحتواء الوضع الكارثي في المقاطعات وتوفير الإمدادات اللازمة لإنقاذ السكان.