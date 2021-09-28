أعلن نادي الريان القطري تعاقده مع لاعب الوسط ستيفن نزونزي، بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قادماً من روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء بحسب تغريدة للنادي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

ونشر الريان في تغريدتين متتاليتين على تويتر صورة لنزونزي مرفقة بتعليق "أُنجزت" باللغتين الفرنسية والإنجليزية، قبل إلحاقها بفيديو من 31 ثانية مع تعليق "مرحباً" بالعربية والإنجليزية والفرنسية أيضاً.

وكان مصدر في النادي القطري أفاد وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق عن أن الريان سيقدّم نزونزي البالغ 32 عاماً الساعة الثالثة بعد الظهر بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وكان الريان ضمّ الأسبوع الماضي النجم الكولومبي خاميس رودريجيز (30 عاماً) من إيفرتون الإنجليزي، علماً أن المدرب الفرنسي لوران بلان يشرف على صفوفه منذ الموسم الماضي.

وإلى لقب المونديال حيث كان احتياطيا في صفوف المنتخب الفرنسي وشارك في الشوط الثاني من المباراة النهائية بدلا من المصاب نجولو كانتي، أحرز نزونزي لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" عام 2016 مع إشبيلية الإسباني.

حمل نزونزي ألوان أندية أميان الفرنسي، بلاكبيرن روفرز وستوك سيتي الإنجليزيين، إشبيلية، وروما الذي أعاره إلى جلطة سراي التركي ورين الفرنسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب الفارع الطول (1.96 م) سيتعاقد مع الريان لمدة عامين.

ويملك الريان شعبية كبيرة في قطر، فأحرز لقب الدوري 8 مرات مقابل 15 للسد صاحب الرقم القياسي، لكن آخرها يعود إلى العام 2016. يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في الدوري من أصل 12، مع 3 نقاط من أربع مباريات.