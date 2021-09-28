 ميلان يفرط في تقدمه أمام أتلتيكو مدريد ويخسر 1 - 2 في دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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ميلان يفرط في تقدمه أمام أتلتيكو مدريد ويخسر 1 - 2 في دوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:14 م

قلب أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان الإيطالي إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ميلان بهدف سجله رافاييل لياو في الدقيقة 20، وتعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 84 قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد فرانك كيسي.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.

وكان أتلتيكو مدريد استهل مبارياته في هذه المجموعة بالتعادل السلبي مع بورتو البرتغالي، فيما خسر ميلان أمام ليفربول 2 / 3 في الجولة الأولى.


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