كوريا الجنوبية: استمرار تجاوز حالات فيروس كورونا لحاجز الألفي إصابة لليوم الثالث

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واصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية تجاوز حاجز الـ 2000 إصابة وذلك لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت الإصابات خارج العاصمة سول والمدن المجاورة لها خلال عطلة تشوسوك المهمة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، عن 2289 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 2270 إصابة محلية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 305 آلاف و842 إصابة.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2464.

وتعافي من المرض خلال نفس الفترة 1796 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 270 الفا و 928 حالة.