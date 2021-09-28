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أحمد علي يدعم هجوم الاتحاد السكندري لمدة موسمين

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:22 م

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد، بعدما نجح في إتمام التعاقد مع أحمد على مهاجم نادى البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لموسمين.

و يمتلك أحمد على خبرات كبيرة كهداف متميز بالدوري المصري و أنهى الموسم الماضى مُسجلاً 11 هدف مع فريقه السابق البنك الأهلي.

وسبق لمهاجم الاتحاد الجديد تمثيل أندية الإسماعيلى و الزمالك و بيراميدز و المقاولون العرب و إنبي.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي.


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