قالت الفنانة مي كساب، إنّ تفكيرها في اتخاذ قرار الزواج تأخر كثيرًا، مؤكدة أنّ التمثيل أحد الأسباب التي أخّر عنها هذه الخطوة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الاثنين: "كنت دائمًا وأنا صغيرة أقف قدام المراية وأمسك فرشة استشوار وأقول نقدم لكم الفنانة مي كساب.. من وأنا صغيرة حاسة إني هابقى حاجة".

وأوضحت أنها آمنت بحلمها حتى نجحت في تحقيقه، وقالت إنّها أصرّت على تحقيق ذاتها، وربطت بأنّ إذا لم تنجح في تحقيق ذاتها لفشلت في زواجها وتربية أطفالها.

وأشارت إلى أنّها تزوجت في وهي سن 34 عامًا، مؤكدة أن تأخر الزواج كان سببًا للخلاف مع والدتها.

وأكملت: "والدتي كان لها متطلبات وأنا كان عندي متطلبات مغايرة تماما.. كان جزء من الصراع بين الجيل القديم والجديد".