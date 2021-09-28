 فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس - بوابة الشروق
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فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

باريس - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 9:45 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية "جابريال أتال"، أن باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وقال أتال -حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء- إن هذا القرار يعد جذريا وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا تريدهم فرنسا ولا يمكن إبقاؤهم في فرنسا.

يذكر أن هذا القرار اتخذ قبل شهر وقرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 عام أساس.


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