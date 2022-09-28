3 شهداء و10 إصابات عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، وأصيب 10 مواطنين بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل والد الشهيد رعد خازم، واستهدافه بصاروخ، ما ألحق به أضرارا كبيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ثلاثة شهداء ارتقيا برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم جنين، وهم: عبد فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد محمود الونة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة (26 عاما).

وأوضح مراسل الوكالة، أن الشهيدين خازم (وهو شقيق الشهيد رعد)، والونة قد ارتقيا متأثرين بإصابتهما الخطيرة عقب محاصرة المنزل المستهدف في المخيم.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لمراسل الوكالة، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال المواجهات المندلعة، ووصف حالتهما بالخطيرة، وإصابة ثالثة في منطقة القدم.

من جهتها، أوضحت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن أربع إصابات بالرصاص الحي والشظايا وصلت إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وأوضحت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا»، أن تعزيزات عسكرية حاشدة اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلا بصاروخ مضاد للدروع يعود للمواطن فتحي خازم، والد الشهيد رعد.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافتان عسكريتان حاصرت مدينة جنين من سائر الاتجاهات، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ولا تزال المواجهات مستمرة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف تعتري الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.

وحولت قوات الاحتلال مدخل مخيم جنين إلى ساحة حرب باستخدام الطائرات المسّيرة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، عدا عن الرصاص الحي الكثيف التي تطلقه دون توقف، واستهداف الشبان من قبل قناصة الاحتلال.