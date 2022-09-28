العربية: مقتل 2 وإصابة 9 في قصف مدفعي وجوي إيراني على محافظة السليمانية العراقية

أفادت مصادر كردية، اليوم الأربعاء، باستمرار القصف الإيراني على مقرات حزبية كردية في أربيل والسليمانية بالعراق.

وأعلنت مصادر، عن مقتل اثنين وإصابة 9 في القصف المدفعي والجوي الإيراني على السليمانية، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وأشارت الفضائية، إلى أن «مدفعية الحرس الثوري الإيراني، جددت صباح اليوم، قصف بلدة سيدكان شمالي أربيل».

وقال مصدر أمني كردي في تصريحات لموقع «الشرق» الإخباري، الثلاثاء، إن مسيَّرات تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، قصفت مناطق في قضاء جومان بمحافظة أربيل، شمالي العراق.

وأضاف المصدر أن القصف الإيراني استهدف حزب «الحياة الحرة الكردستاني»، المعارض في منطقة سيدكان الوعرة شمال أربيل، فيما أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط مسيرة مفخخة في قضاء جومان بمحافظة أربيل.

من جهتها، نقلت شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية عن مدير ناحية قسري بقضاء جومان، شاخوان حسين، قوله إن «مسيّرة يبدو أنها إيرانية سقطت صباح الثلاثاء في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي»، مشيراً إلى عدم تسجيل خسائر بالأرواح.

وتابع: «يبدو أن المسيرة إيرانية، لأن إيران بدأت منذ يومين بقصف المناطق التابعة لنا بذريعة تواجد مقرات لأحزاب الشرق (كردستان إيران) فيها، لكن الموقع المستهدف ليس قريباً من أي مقر لهذه الأحزاب».