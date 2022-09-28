إصابة 3 فلسطينيين عقب اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين وقصف منزل بصاروخ

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أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إلى "تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر وهما بوضع حرج، وإصابة بالأطراف خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر أمنية قولها إن "تعزيزات عسكرية حاشدة اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلا بصاروخ مضاد للدروع يعود لمواطن".

وأضافت أن "قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية حاصرت مدينة جنين من كل الاتجاهات".