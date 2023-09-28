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في مشهد مهيب، رصدت عدسات الكاميرات، مساء الأربعاء، صاعقة لامست برج الساعة في مكة المكرمة.

وشهدت مكة المكرمة رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار، أعقبها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، تزامن معها أصوات الرعد والتي دوت بأصوات عالية، فيما أضاء البرق السماء.

وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها البرق برج الساعة المجاور للحرم المكي، فقد سبق أن وقع ذلك في نهاية أغسطس الماضي.

ولقى مقطع الفيديو القصير، الذي وثق لحظة إصابة صاعقة برق على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة، لتُشكل شكل شجرة في السماء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورا للحظة ضرب الصاعقة للبرج مع تعليق: «أجواء العاصمة المقدسة.. الليلة الأربعاء.. (تصوير) محمد الهذلي».