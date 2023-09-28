أيرباص تبدأ بناء خط تجميع الطائرات الثاني في الصين

بدأت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، اليوم الخميس، أعمال بناء الخط الثاني لتجميع الطائرات نهائيا في إقليم تيانجين بشمال الصين لمضاعفة إنتاجها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتوسع بالسوق الصينية.

وبمثل وضع حجر أساس المشروع الجديدة خطوة مهمة ثانية بعد توقيع اتفاق المشروع مع شركة تيانجين لاستثمار المناطق الحرة في الصين ومؤسسة صناعة الطيران الصينية في أبريل الماضي، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين.

وقالت أيرباص، في بيان، إن خط التجميع الجديد سيدخل الخدمة بنهاية 2025.

وتستهدف أيرباص، زيادة إنتاجها من الطائرة الأكثر مبيعا طراز أيه 320 نيو إلى 75 طائرة شهريا بحلول 2026، في حين تستهدف مضاعفة إنتاجها من هذا الطراز في الصين إلى 12 طائرة شهريا.

وفي أبريل الماضي، قالت إيرباص، إن الخط الجديد سيضاعف طاقتها الإنتاجية للطائرات من طراز "إيه 320" على الأراضي الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأوروبية جيوم فوريه، إنه مع استمرار نمو السوق الصينية، من المنطقي تماما بالنسبة لنا أن ننتج محليا لشركات الطيران الصينية، وربما زبائن آخرين في المنطقة.