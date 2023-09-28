عمرو وردة يتواجد أساسيا في تشكيل فاركو أمام المصري بدوري النيل

أعلن البرتغالي برونو روماو، المدير الفني لفريق فاركو، عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري النيل

وشهد التشكيل تواجد الوافد الجديد عمرو وردة كأساسيا، بعد أن انضم في الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية المنتهية.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا – عبدالله بكري – محمود البدري – عزمي غومة

خط الوسط: كينجسلي سوكاري – أحمد البحراوي – محمود جهاد – رزقي حمرون

خط الهجوم: عمرو وردة – سيف تيري

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: محمود السيد – محمود عماد – جابر كامل – محمد فخري – أحمد عوض – أحمد صغيري – أحمد شريف – عمرو جمال – أحمد فؤاد

وخسر نادي فاركو مباراته الأولى أمام مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.