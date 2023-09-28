السجن 5 أعوام لمتهم بنشر صور خطيبته السابقة على الفيس بوك

عاقبت، الدائرة العاشرة، بمحكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء، "م.ا.ا"، عاطل، بالسجن لمدة 5 أعوام "غيابيًا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد وإفشاء أسرار وتسجيلات تحصل عليها بطريق غير مشروع من "إ.ع.ع"، خطيبته السابقة، وذلك في القضية المقيدة برقم 16683 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حول بلاغ من فتاة تتهم خطيبها السابق بتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والفحص الفني لحسابات التواصل الاجتماعي، أن المتهم كانت تربطه بالمجني عليها علاقة خطبة إلا أنها لم تستمر، وعقب انفصالهم فوجئت بقيامة يهددها عبر تطبيق "واتس آب"، بإفشاء صور تخصها.

وأضافت التحقيقات أن تهديد المتهم للمجني عليها مصحوبا بطلب ممثل في رغبته بإقامة علاقة غير مشروعة معها، علاوة على قيامه بنشر صورة شخصية لها على حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون راضاها.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم.