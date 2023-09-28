النقاز يسجل أول أهدافه بقميص الإسماعيلي

استطاع التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الإسماعيلي، من تسجيل أول أهدافه بقميص الدراويش، خلال مواجهة الفريق أمام الاتحاد، المقامة الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي، في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، ليتقدم التونسي النقاز لتنفيذها ويسددها بنجاح معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وكان النقاز قد خاض 8 مباريات مع الإسماعيلي لم يتمكن خلالها من هز الشباك.

وتعاقد الإسماعيلي مع حمدي النقاز في الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن أهلي جدة السعودي.