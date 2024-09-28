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يشارك المطرب علي الحجار في الأوبريت الغنائي الاستعراضي "مصر إيد واحدة"، المقرر عرضه على مسرح البالون مطلع الشهر المقبل، ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر.

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن الحجار سيكون نجم الاحتفالية التي ستقام بمشاركة فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة أنغام الشباب للموسيقى والغناء.

الأوبريت من كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى، مع تصميم ديكور المهندس محمد جابر، وفيديو مابينغ شريف رضا، ورؤية إخراجية لتامر عبد المنعم.

وأضاف عبد المنعم أن احتفال البيت الفني بيوم النصر يمثل نقطة انطلاق لبيت الفولكلور والفنون التراثية والشعبية، وفقًا لخطة وزارة الثقافة ورؤية وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، الذي يدعم مخطط استعادة مكانة هذا البيت الفني العريق.

وأكد رئيس البيت الفني أن مسرح البالون سيشهد رفع كفاءة لاستيعاب الأنشطة المختلفة، بما يتماشى مع معطيات العصر.