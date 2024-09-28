دعا السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجلس الأمن باستخدام آلياته وأدواته الملزمة في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط، وأولها إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، باعتباره الحل الجذري للتصعيد الجاري في المنطقة، ووقف التصعيد المتعمد في لبنان.

وطالب خلال خلال إلقاء كلمة مصر في مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفي؛ حتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة.

كما دعا مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة؛ تمهيدا للانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة تنفيذ جميع قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها للقيام بكافة واجباتها تجاه شعبها في غزة، وتولي مهام الشرطة والإدارة والحكم وإنفاذ القانون.

وحث مجلس الأمن على الترحيب بانضمام دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرا أن هذه الخطوة عاجلة وهامة لإثبات صدق المجتمع الدولي في دعم حل الدولتين وإنفاذ العدالة الدولية، التي أصبحت مصداقيتها ومصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن على المحك.

وطالب بإلزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين -سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية- وفقا لجدول زمني محدد وواضح، مع متابعة التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة في حالة التقصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.