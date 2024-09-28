حزب الله ينفي وجود أسلحة في مبانٍ استهدفها الاحتلال بضاحية بيروت الجنوبية

نفى حزب الله، وجود أسلحة في مبانٍ استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وقال حزب الله، في بيان، إنه لا صحة لوجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني التي تعرضت للقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه يقصف جنوب بيروت، بشكل موجه بدقة ضد ما سماها وسائل قتالية تابعة لحزب الله والتي تم تخزينها أسفل مبان مدنية في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربات ليل الجمعة - السبت استهدفت ما قال إنها مخازن أسلحة لحزب الله تحت مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قواتهم ستقصف في الساعات المقبلة مباني استراتيجية لحزب الله بينها 3 مباني في قلب الضاحية، موضحًا أنهم وجهوا نداء للسكان للابتعاد عن هذه المناطق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده قبل دقائق من منتصف ليل الجمعة / السبت، أن التفجيرات التي ستنجم عن الهجوم قد تسبب إضرارا، مُرجعا ذلك لزعمه بأن حزب الله خزّن أسلحة استراتيجية تحت المباني المدنية لتكون دروعا بشرية.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وعدوانه على لبنان، بذريعة القضاء على التهديدات التي يشكلها حزب الله وإعادة المستوطنين لمناطق شمال إسرائيل.

ودخل هذا التصعيد، ما تبدو أنها مرحلة جديدة بغارات جوية شنها جيش الاحتلال مساء الجمعة، وقال إنها استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار.