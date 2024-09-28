الشرقية: انتظام الدراسة بكليات جامعة الزقازيق وسط إجراءات مشددة

انتظم طلاب وطالبات مختلف الكليات في جامعة الزقازيق في دراستهم خلال اليوم الأول من العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، وسط إجراءات مشددة.

فيما توافد الطلاب على الحرم الجامعي لمتابعة الجداول الدراسية والمحاضرات.

واستعدت جامعة الزقازيق للعام الجامعي الجيد بكامل طاقتها لتجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، فضلا عن مراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة قد اتخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يوفر للطلاب جو دراسي ملائم يتماشى مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة لنجاح منظومة العملية التعليمية الجامعية.

وشدد رئيس جامعة الزقازيق، على إعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة من أعمال الصيانة ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، موجها عمداء الكليات بتنفيذ كل كلية خطة استقبال الطلاب الجدد والقدامى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب توفير أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وحسن استقبال الطلاب، وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، على أن تمتد فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة 3 أسابيع تبدأ من يوم السبت 4 يناير 2025 حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، ثم عودة الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 29 مايو 2025، فيما تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وتنتهي وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.