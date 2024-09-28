قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي فريقه لم يستغلوا الفرص التي جائتهم أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، مشيرًا أن الخسارة أمر وارد في كرة القدم.

وكان فريق الزمالك قد فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت على ستاد المملكة أرينا.

وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أي شخص يعمل في المجال الرياضي يعلم بأن المباراة فوز وخسارة وحاولنا لكن في الربع الأخير سجلوا التعادل وخسرنا من ركلات الجزاء وهو أمر وارد في كرة القدم.

وتابع: «ليس من وظيفتي تقييم المنافس وأتحدث عن فريقي فقط، لعبنا أول مواجهتين في دوري أبطال إفريقيا وحققنا الانتصار وفي مباراة الزمالك لم نستغل الفرص بشكل كبير».

وواصل: «في مؤتمر قبل المباراة كان لدي ضغط من الصحفيين لمعرفة التشكيل، وصرّحت بأنه مفاجأة بسبب هذا الضغط ولم أقصد بها شيء آخر».

وأتم: «تدربنا فترة بدون اللاعبين الدوليين وهو ما أثر على أداء المجموعة، ولدينا عمل كبير للوصول إلى المستوى المطلوب».