بايدن: قتل حسن نصر الله إجراء عادل من أجل ضحاياه الكثيرين

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أن قتل الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، "إجراء عادل" بالنظر إلى ضحاياه الكثيرين، وقال إن الولايات المتحدة تدعم تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات التي قال إنها مدعومة من إيران، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأشار بايدن إلى أنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن، بتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، لردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً، معتبراً أن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تهدئة الصراعات الجارية في غزة ولبنان، من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وقد أكد حزب الله اليوم السبت مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات التي استهدفت، مساء أمس، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء بيان حزب الله بعد سويعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاح عملية الاغتيال وقوله إن مقاتلاته ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات، لاغتيال نصر الله.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته "تركز على إزالة التهديدات بهجمات إرهابية، بما فيها صواريخ موجهة قد تستهدف نقاطا إستراتيجية".