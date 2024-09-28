فحص 967 شخصا ضمن قافلة جامعة طنطا في قرية شبرا بلولة بالغربية

واصلت جامعة طنطا إطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأطلقت الجامعة اليوم السبت، قافلة في قرية شبرا بلولة بمركز قطور؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف العلاج بالمجان، وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية، تحت إشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤي الأحول القائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلويش المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام، ومديرو المراكز التدريبية بالجامعة.

وشهدت القافلة تنفيذ مشروع "مختبرات الابداع والتنمية" لأول مرة بالجامعات المصرية، لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمواطنين من سن 6 سنوات حتى 25 سنة مع تقديم منح تدريبية مجانية للمواطنين في محاور متنوعة من برامج التنمية البشرية، إذ وفرت الجامعة عددا كبيرا من المتطوعين، وعددا من أجهزة التابلت المتصل بشبكة الإنترنت، لتيسير تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة بأنشطة المشروع، وتعريفهم ببرامجه التدريبية.

وتم تسجيل 219 طلبا لمنح التدريب من الفئات المستهدفة، كما تم عقد لقاءات مع المواطنين بالقرية لاستبيان آراءهم في الاحتياجات التدريبية والبرامج المطروحة للتسجيل الإلكتروني، وأسفرت المقابلات عن استحداث 8 برامج جديدة وفقا لرصد، وتحليل الآراء وسيتم إضافتها على رابط التسجيل الإلكتروني للمشروع.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 967 شخصا من خلال 15 عيادة شملت تخصصات "جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والتحاليل، وتنظيم الأسرة"، بجانب صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان.

كما تم تحويل 57 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القوافل إجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 10 مواطنين، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3181 رأس ماشية وطائرا، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.