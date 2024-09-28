إيران تندد بتصريحات نتنياهو بالأمم المتحدة: تهديدات فاضغعة

ندّد وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، بشدة بالتهديدات الفاضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد في خطاب أمام الأمم المتحدة من أن بلاده قادرة على ضرب الجمهورية الإسلامية.

وقال عباس عراقجي أمام مجلس الأمن الدولي: «من العار التاريخي أن يجرؤ القاتل البارز على الظهور في الأمم المتحدة وتسميم الجمعية العامة بأكاذيبه المثيرة للاشمئزاز وتهديداته الفاضحة بغزو دول أخرى وقتل المزيد من الناس».

وألقى نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، تحدث خلالها عن آخر تطورات الصراع في المنطقة مع حماس وحزب الله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي موجها رسالة إلى إيران: «لا يوجد مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه وهذا ينطبق على الشرق الأوسط».