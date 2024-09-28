مصدر مقرب من حزب الله: فقدان الاتصالات مع القيادات العليا بعد غارة الضاحية

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أفاد مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، بأن الغارة الجوية على ضاحية بيروت الجنوبية تسببت فقدان الاتصالات مع قيادة الحزب، بحسب وكالة رويترز.

وقال المصدر إن الاتصال بالقيادة العليا للجماعة انقطع بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

ولم تصدر الجماعة بيانا بشأن أمينها العام حسن نصر الله حتى الآن رغم مرور ساعات على الهجوم.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وعدوانه على لبنان، بذريعة القضاء على التهديدات التي يشكلها حزب الله وإعادة المستوطنين لمناطق شمال إسرائيل.

ودخل هذا التصعيد، ما تبدو أنها مرحلة جديدة بغارات جوية شنها جيش الاحتلال مساء الجمعة، وقال إنها استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار.