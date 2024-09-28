أردوغان يندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ويوجه دعوة لمجلس الأمن

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وقال أردوغان عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، إن هذه الهجمات جزء من سياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو التي تنتهجها إسرائيل.

ودعا الرئيس التركي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى وقف إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تقف مع الشعب والحكومة اللبنانيين.

وقدم تعازيه في قتلى الضربات الإسرائيلية، مطالبا العالم الإسلامي بأن يظهر موقفا أكثر تصميما.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».