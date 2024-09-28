أعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد أمينه العام حسن نصر الله، بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وسط صمت حزب الله منذ مساء أمس الجمعة إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادته في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما نقلت قناة العربية عن مصدر مقرب من حزب الله تأكيده في وقت سابق أن الاتصال بـ نصر الله فُقد منذ مساء أمس الجمعة.

وياتي اغتيال نصر الله بعدما ألقت طائرات إسرائيلية مساء أمس 10 قنابل زنة طنين، خارقة للملاجئ، على ما يعرف بالمربع الأمني لحزب الله في حارة حريك، حيث مقر قيادة الحزب، بينما تردد عن وجود أحد المستشارين الإيرانيين الكبار أيضا.

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- نشأ نصر الله في حي الكرنتينا الفقير في بيروت

- تنحدر عائلته من البازورية، وهي قرية ذات أغلبية شيعية في الجنوب

- قبل توليه قيادة الحزب كان يقضي الليالي مع مقاتلي الجبهة الأمامية الذين يقاتلون الجيش الإسرائيلي.

- ينتمي لجيل من الشبان الشيعة اللبنانيين الذين شكلت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 نظرتهم السياسية.

- في عام 1992 صار أمينا عاما لحزب الله بينما كان في الخامسة والثلاثين من عمره فقط.

- أصبح الرمز المعروف لحزب الله الذي كان كيانا غامضا أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982 لمحاربة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

- قتلت إسرائيل سلفه عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر عام 1992.

- قاد نصر الله الحزب منذ عشرات السنين وأشرف على تحوله إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي.

- أصبح أحد أبرز الشخصيات المدعومة إيرانيا.

- قُتل ابنه الشاب هادي، في معركة عام 1997، ما منحه مكانة بين القاعدة الشيعية في لبنان.

- كان يتزعم الجماعة عندما نجح مقاتلوها في إخراج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، ما أنهى احتلال استمر 18 عاما.

- تجلى نفوذه بشكل أكبر منذ حرب تموز 2006.

- عُرف بالخطيب المفوه في خطاباته الذي تمتع بـ"كاريزما" واسعة بين أنصاره.