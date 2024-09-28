حماس عن اغتيال حسن نصر الله: عنوان لمرحلة الثأر المقدس لكل الدماء النازفة

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية، إن اغتيال الاحتلال للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورفاقه من قادة الحزب عمل إرهابي مكتمل الأركان.

وأضاف في كلمة نعيًّا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل، أن عملية الاغتيال تمثل انتهاكًا لسيادة لبنان، وتوسيعًا لدائرة عدوانه، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل مسئولية ذلك وتداعياته.

وأشار إلى أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة المقاومة، بل سيكون عنوان مرحلة من مراحل الثأر المقدس لكل الدماء النازفة.

وتابع: «اليوم تمتزج دماء الشهيد القائد حسن نصر الله مع دماء الشهيد القائد هنية ودماء الشهيد القائد صالح العاروري رحمهم الله جميعاً، ودماء عشرات الآلاف من شهداء فلسطين ولبنان ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك».

وأشار إلى أن نصر الله ترك من خلفه رجالاً سيحملون الراية من بعده، يكملون المسير نحو القدس، ويواصلون مشاركتهم في طوفان الأقصى وإسناد غزة في معركتها.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».