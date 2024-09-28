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أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي، مساء أمس الجمعة.

وكان فريق الزمالك قد فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت على ستاد المملكة أرينا.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: «سعيد للغاية بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وهو مهم بالنسبة لنا لأننا فزنا به أمام الغريم التقليدي الأهلي».

وأضاف: «سيطرنا على مجريات اللعب أغلب فترات المباراة، وحضرنا جيدًا لهذا اللقاء في فترة زمنية قصيرة، واستحقينا الفوز والتتويج بكأس السوبر الإفريقي».

وأتم: «أشكر من قال "الأفضل للزمالك عدم الذهاب للسعودية" لأن هذا الكلام منحنا دفعة معنوية قوية، وقدمنا مباراة رائعة واستحقينا التتويج باللقب القاري».