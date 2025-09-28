كييف تعلن إسقاط 611 صاروخا وطائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 611 صاروخا وطائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 643 وسيلة هجوم جوي، منها 593 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميليروفو، وأوريل، وشاتالوفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا وكاشا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، وطائرتان مسيرتان من طراز "بانديرول" تم إطلاقهما من منطقة كورسك، وصاروخان باليستيان من طراز "كيه-47إم2 كينجال" تم إطلاقهما من منطقة ليبيتسك، و38 صاروخ كروز من طراز "كيه إتش-101" تم إطلاقها من منطقة ساراتوف، وثمانية صواريخ كروز من طراز "كاليبر" تم إطلاقها من البحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن "الهدف الرئيسي للهجوم كان العاصمة الأوكرانية كييف".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 611 هدفا جويا، من بينها 566 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، وطائرتان مسيرتان من طراز "باندرول"، و35 صاروخ كروز من طراز "كيه إتش-101"، وثمانية صواريخ كروز من طراز "كاليبر".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الهجوم الجوي الروسي الهائل على أوكرانيا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، وإصابة 40 شخصا آخرين في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت مدينة كييف ومنطقة كييف، ومناطق زابوريجيا، وخميلنيتسكي، وسومي، وأوديسا، مشيرا إلى أن مبنى معهد أمراض القلب في كييف تعرض لأضرار.

وأضاف زيلينسكي "حتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما. وفي جميع أنحاء أوكرانيا، تم الإعلان عن إصابة 40 شخصا على الأقل، بينهم أطفال".

وقال زيلينسكي "يجب على كل من يريد السلام أن يدعم جهود الرئيس ترامب ويوقف أي واردات روسية. لقد حان وقت العمل الحاسم منذ فترة طويلة، ونعتمد على رد قوي من جانب الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".