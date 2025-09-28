 حاكمة أوريجون: ترامب يسيء استخدام سلطته بإرسال قوات إلى بورتلاند - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 9:28 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة؟


النتـائـج تصويت

حاكمة أوريجون: ترامب يسيء استخدام سلطته بإرسال قوات إلى بورتلاند

د ب أ
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 9:05 ص

قالت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيء استخدام سلطته بإرساله قوات إلى بورتلاند، وهي مدينة "بخير تماما".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك