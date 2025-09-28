حاكمة أوريجون: ترامب يسيء استخدام سلطته بإرسال قوات إلى بورتلاند

الأكثر قراءة
عباس شراقي: للمرة الأولى نشهد تفريغ المياه من سد النهضة بكميات غير معتادة
قناة مجانية تنقل مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب
عمرو أديب: رأيت الحقيقة المرة في خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة
باسم يوسف يعود إلى الإعلام المصري بعد 10 سنوات.. حلقات خاصة مع أحمد سالم تكشف رحلته في الغرب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة؟
فوز الأهليفوز الزمالكالتعادل السلبيالتعادل الإيجابي
النتـائـج
تصويت
قالت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيء استخدام سلطته بإرساله قوات إلى بورتلاند، وهي مدينة "بخير تماما".