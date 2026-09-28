البورصة تواصل نزيف الخسائر

واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر، اليوم الاثنين، متأثرة بغموص الأوضاع في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.1%، ووصل إلى مستوى 52469 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد هوى في بداية تعاملات اليوم لينزل أسفل 52 ألف نقطة، وبنسبة انخفاض تجاوزت 2%.

لكن يبدو أن الانخفاض الحاد لأسعار بعض الأسهم، شجع مستثمرون على إعادة الشراء، ماقلص من الخسائر الحادة في نهاية التعاملات.

وواصلت البورصة المصرية الانخفاض امس الأحد - أول تعاملات الأسبوع - مستقرة في المنطقة الحمراء بخسائر كبيرة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.4%، ووصل إلى مستوى 53031.69 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تسلق مستوى 54 الف نقطة في التعاملات الصباحية، ووصل إلى مستوى 54147 نقطة، لكنه لم يصمد كثيرا، ليخسر أكثر من ألف نقطة في جلسة امس.

وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي نحو 3.1%، ووصل إلى مستوى 53776.69 نقطة.

ولا تزال أجواء حرب الشرق الأوسط تؤثر في أداء الأسواق، إذ رفض دونالد ترامب، رئيس أمريكا اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل رفع الحصار الأمريكي البحري على طهران، ما يثير المخاوف بشأن تصعيد جديد للحرب.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري حتى اليوم نحو 25.44%.