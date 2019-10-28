السفير الروسي لدى واشنطن يؤكد أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف أهمية التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال أنطونوف ـ في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إنه لا مفر من تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب لأنه يمثل التهديد الأكبر لأمن كل من الولايات المتحدة وروسيا"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين ليست سيئة إلى ذلك الحد.

وأشار إلى إجراء تنسيقات كبيرة واتصالات بين موسكو وواشنطن لبحث عدد من المواضيع الجوهرية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الجانب الروسي للتعاون مع واشنطن لمواجهة الإرهاب ومكافحته خلال الفترة القادمة.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن موسكو تساعد واشنطن في عدد من القضايا الهامة من بينها حل قضية شبه الجزيرة الكورية.